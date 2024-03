Richard Clarin namahagi ng ‘hydration test pen’ para sa mga combat athlete

NAMAHAGI si Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard S. Clarin ng pitong bagong digital hand-held Urine Specific Gravity β€œPen” Refractometers o Hydration Tests sa isinagawang seminar-workshop para sa superbisyon at regulasyon ng professional Mixed Martial Arts (MMA) sa Pilipinas kamakailan sa Berjaya Hotel sa Makati City.

Bahagi pa rin ito sa 3xPRO advocacy ni Clarin na i-promote, i-professionalize at protektahan ang Philippine sports.

“During the seminar, Dr. Radentor Viernes, Chief of Medical Section, trained and demonstrated to personnel from GAB Makati Central Office, as well as personnel from regional offices of GAB from Davao, Cebu, and Cagayan de Oro, the proper use of the refractometers,” ayon sa pahayag ng GAB.

“The newly procured Hydration Tests serve as additional safety measures for professional combat athletes. This handheld pen-style digital refractometer measures the Specific Gravity (S.G.) of human urine to determine hydration levels.”

Iginiit naman ni Clarin na pangunahing layunin niya ang kapakanan ng mga boksingero at iba pang combat athletes.

β€œπ‘Šπ‘’ π‘€π‘Žπ‘›π‘‘ π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘“π‘’π‘ π‘ π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘™ π‘π‘œπ‘₯π‘’π‘Ÿπ‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘œπ‘‘β„Žπ‘’π‘Ÿ π‘π‘œπ‘šπ‘π‘Žπ‘‘ π‘ π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘ π‘Žπ‘‘β„Žπ‘™π‘’π‘‘π‘’π‘ π‘‘π‘œ 𝑏𝑒 β„Žπ‘’π‘Žπ‘™π‘‘β„Žπ‘¦ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘ π‘Žπ‘“π‘’ π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘–π‘›π‘” π‘‘β„Žπ‘’ π‘“π‘–π‘”β„Žπ‘‘, π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘β„Žπ‘’π‘ π‘’ π‘Ÿπ‘’π‘“π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘‘π‘œπ‘šπ‘’π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘ π‘€π‘–π‘™π‘™ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘£π‘–π‘‘π‘’ π‘Žπ‘‘π‘‘π‘–π‘‘π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘™ π‘ π‘Žπ‘“π‘’π‘‘π‘¦ π‘šπ‘’π‘Žπ‘ π‘’π‘Ÿπ‘’π‘ ,” wika ni Atty. Clarin.

Ang mga GAB officials mula sa Makati Central Office, Davao, Cebu, Cagayan de Oro, Zamboanga at Bacolod na nagsu-supervise sa mga combat sports tulad ng boxing, kickboxing, muay thai at mixed martial arts (MMA) ay magkakaroon ng mga refractometer para palagiang ma-scan ang mga atleta bago ang kanilang laban. (Abante Sports)