Limang taon na tigil biyahe ang mga tren ng Philippine National Railways (PNR) sa Metro Manila upang bigyang-daan ang pagpapagawa ng North-South Commuter Railway (NSCR) project, ayon sa Department of Transportation (DOTr).

Magsisimula sa Marso 28 ang pansamantalang suspensyon ng mga biyahe ng tren sa Governor Pascual-Tutuban at Tutuban-Alabang operations.

“During the PNR suspension of operations in Metro Manila, the construction of the NSCR will be expedited by eight months, and save at least PHP 15.18 billion from the project,” ayon sa pahayag ng PNR nitong Biyernes, Marso 8.

Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, ipinatupad ang suspensyon sa mga biyahe ng PNR sa Metro Manila para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero habang ginagawa ang NSCR.

Tiniyak naman ng DOTr at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na mayroon nang mga alternatibong ruta ng bus para sa mga pasaherong apektado sa tigil biyahe ng PNR.

“Buses on the Tutuban route to Alabang and vice versa are expected to drop off and pick up passengers near the current PNR route,” ayon sa pahayag ng PNR.

Sa tantiya ng PNR, higit 30,000 pasahero kada araw ang apektado ng pansamantalang pagsasara ng mga biyahe nito sa Metro Manila.

Nangako naman ang DOTr na sakaling matapos ang NSCR project ay mas marami pang pasahero ang makikinabang dito.

Tinawag ng pamahalaan ang NSCR project na magiging “state-of-the-art 147 kilometer rail line” at inaasahan umano na mababawasan ng dalawang oras ang haba ng biyahe mula sa Clark, Pampanga hanggang sa Calamba, Laguna

Dagdag pa ng DOTr na nasa 800,000 pasahero kada araw ang inaasahan nilang makakasakay ng tren kapag natapos ang proyekto at mababawasan din ang trapik sa Metro Manila. (Natalia Antonio/Vick Aquino)