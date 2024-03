Paulo Avelino, Kim Chiu iwas mausisa sa ‘relasyon’?

Ngayon ang grand media conference ng ‘What’s Wrong with Secretary Kim’ ng ABS-CBN at Viu Philippines.

Excited ang mga imbitado sa event na iyon dahil finally ay puwede nang mausisa sina Paulo Avelino, Kim Chiu tungkol sa tsikang sila na.

At least, puwede na silang matanong tungkol nga sa mga tsikang love nila ang isa’t isa at malilinaw na rin kung may relasyon ba talaga ang dalawa.

Pero sa question & answer naman, ang host daw ang magtatanong ng mga question na ipapadala ng press.

So kung sakaling may tanong tungkol sa tsikang may relasyon na ba talaga sina Paulo at Kim, itatanong ba iyon ng host?

Eh after daw ng presscon, hindi na makakapag-interbyu pa ang press kina Paulo, Kim, at sa ibang miyembro ng cast ng ‘What’s Wrong with Secretary Kim’.

Sabi kasi sa imbitasyon, “Due to our stars tight sked, ambush interviews after the mediacon will not be entertained.”

May iniiwasan nga ba sina Paulo, Kim?

Well…

Anyway, excited ang ChiuPau fans para sa bagong serye na ito nina Paulo, Kim.

Na kung sa ‘Linlang’ ay grabe ang tension dahil sa drama nga iyon, ngayon naman sa ‘What’s Wrong with Secretary Kim’ ay kikiligin, maaaliw ka sa characters nila.

‘Yun na!