Nang Maglaho ang Facebook

Miyerkules ngayong isinusulat ko ito. Kagabi, bandang hatinggabi, nagtaka ako nang biglang hiningi ng Facebook ang password ko. Sessione expired daw. Ipinasok ko ang password. Error, try again. Nag-try again ako nang paulit-ulit. Error, paulit-ulit.

Nagsimula kong matanggap ang mga mensahe sa ibang messaging platform. Down ba ang Facebook? Aba, mukhang hindi ako nag-iisa.

Tapos bigla kong naisip, teka. Ang daming ibang app na nakatali ang log-in sa Facebook ko. Lazada, Shopee. Ang dami kong kaibigan at kausap at wala akong ibang paraang makontak kundi gamit ang Facebook Messenger.

Paano nga kaya kung biglang mawala ang Facebook?

Matitigil kaya ang paglaganap ng kalokohan at kasinungalingan, lalo na sa larangan ng politika? Meron nang Tiktok at Youtube ngayon na pugad na rin ng disinformation, pero siguro naman, mababawasan ito kahit papaano.

Magiging mas mahinahon kaya ang mga tao? Maraming pag-aaral na nagsasabing ginamit ng mga troll army ang Facebook para sadya tayong pag-awayin. Na hindi lang kasinungalingan ang pinalaganap, kundi ang paraan ng pakikitungong puno ng galit at pang-aasar. Na ang talagang layunin ay gumawa ng hidwaan sa pagitan ng mga Pilipino, hatiin tayo sa mga kampo-kampo, para mawala ang kakayahan nating mag-usap at magdesisyon bilang iisang bansa. Hyper-polarization ang tawag ng mga dalubhasa dito.

Pero sa antas ng mga personal na relasyon, paano naman kaya? Sa Facebook ako nakakakuha ng balita tungkol sa mga barkadang malamang ay di ko na masyadong makakausap kung walang social media. Hindi ko siguro malalaman kung sino sa mga tropa ang unang nagkaapo, kung sino ang lumipat sa aling bansa, kung sino ang magpo-post ng itim na litrato o ng kandila at kailangang damayan. Sa kabila ng mga kuwestyonableng naging epekto ng social media, hindi maikakaila na nakapagdulot din ito ng mas matibay na ugnayan sa atin.

At kung kailangang mag-anunsyo, mag-organisa, mag-mobilisa para sa mga ipinaglalaban di ba malaki rin ang naitutulong nito? Noong isang linggo lang, dahil sa mga pubmats ng mga organisador, kahit papaano, nakapagdiwang tayo ng anibersaryo ng EDSA. Nagunita natin ang mga bagay na mistulang ipinalilimot sa atin ng makakapangyarihan. Noong nakaraang kampanya, napakalaking tulong ng social media para tumawag ng volunteer, magpalaganap ng mensahe, bumuo ng mas malawak na hanay para isulong ang gobyernong tapat na mag-aangat sa buhay ng lahat.

Naisip ko: Pinagdurugtong tayo ng social media; makapangyarihan ito. Kaya nga rin siguro maraming mga kumakasangkapan dito para makasarili nilang interes. Mahabang usapin ito.

Ang malinaw sa akin, nang naglaho ang Facebook, inilapag ko rin ang telepono. Nakipagkuwentuhan ako sa misis ko. Sinilip sa kwarto ang mga natutulog kong anak. Sumilip sa bintana, tiningnan ang buwan, huminga nang malalim. Mas naramdaman kong bahagi ako ng mundo, ng tunay na mundo.