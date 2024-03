Mga faney ng KDLex malaki na gastos para bumida mga idolo

Halos isang linggo na lang at magaganap na ang inaabangang ‘Star Magical Prom 2024’.

Todo na nga ang paghahanda ng mga young artists ng Star Magic, ang main talent arm ng ABS-CBN, para sa gaganaping annual prom na may temang ‘fairytale’ ngayong taon.

Feeling royalties nga sila dahil bibihisan at aayusan sila ng Fairy Glam Masters na sina Myrrh Lao To at Patty Yap na mga kilalang fashion stylists at sina Carell Garcia at Muriel Vega Perez na mga kilalang makeup artists.

Pabonggahan din ang mga young Kapamilya stars sa kanilang promposal kung saan kanya-kanya silang gimik at pasabog para lang makuha ang matamis na oo ng kanilang gustong maka-date sa prom.

Hindi lang ang mga stars ang todo ang paghahanda sa prom dahil pati na rin ang kanilang fans na ang laki-laki na ng nagagastos para lang manguna ang kanilang mga idol sa nagaganap na online poll para sa Prom King & Queen at iba pang royalty awards.

Sa latest result ng online poll as of March 7, 5:00pm, ang love team nina KD Estrada at Alexa Ilacad ang nangunguna bilang Prom King and Queen.

Ang bongga ng support at pag-vote ng KDLex fans dahil six consecutive days na ring nangunguna sina KD at Alexa habang nasa second spot pa rin naman ang FranSeth love team nina Francine Diaz at Seth Fedelin.

Malaki na nga ang gastos ng mga faney ng KDLex para bumida ang mga idolo nila, ha!

Anyway, hindi naman love team ang nasa third spot na inokupa nina BGYO Gelo at Vivoree.

Ang bagong love team naman nina Harvey Bautista at Criza Taa na bumida sa teen drama series na ‘Zoomers’ ang nangungunang Noble Prince and Princess.

Naagaw naman ni Anji Salvacion ang top Royal Princess mula kay Analain Salvador habang si Matthew Cruz naman ang top Royal Prince.

Ang last year’s Freshman Prince at Princess na sina Raikko Mateo at Krystal Mejes naman ang nangungunang Charming Prince at Princess.

Malaki pa nga ang chance na mabago ang result dahil almost one week pa bago isarado ang botohan at may ilang fandoms na ang naghahanda na mag-power vote kapag patapos na ang online poll.

Ang mga winners ay i-aanunsyo sa ‘Star Magical Prom 2024’ na gaganapin sa March 14.

Exciting!