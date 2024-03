Luka Doncic pinaliguan ng tripol ‘D’ ang Miami

DUMAYO ng Dallas ang Miami Heat bitbit ang pitong panalo sa huling walong laro.

Hindi nila kinaya si Luka Doncic.

Sinilaban ni Doncic ng triple-double na 35 points, 11 rebounds at 11 assists ang Heat para itulak ang Mavericks sa 114-108 panalo nitong Huwebes.

Umayuda pa si Kyrie Irving ng 23 points at pinutol ng Dallas ang three-game skid.

Iwan pa ang Mavs 101-100 nang magkasa ng 10-4 run mula sa tres nina Doncic, Dante Exum at Irving.

Si Luka ang unang NBA player na naglista ng apat na sunod na 35-point triple-double. Overall ay may five consecutive 30-point triple-doubles na siya para gayahin ang record ni Russell Westbrook noong 2017 sa Oklahoma City.

Sa kabuuan ay 12 of 24 sa field si Doncic, 7 for 13 sa 3s.

Hindi umubra ang 17 of 38 shooting ng Miami sa long range, 10 rito sa first half. Parehong 5 for 8 sa labas ng arc sina Terry Rozier at Duncan Robinson.

Tumapos si Rozier ng 27 points at 11 assists sa Heat, inilista ni Robinson sa first half ang 14 sa kanyang 19 points. Bumakas ng tig-14 markers sina Jimmy Butler at Bam Adebayo.

(Vladi Eduarte)