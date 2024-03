Kwento ng Lakas: Laban ng Kababaihan sa Karahasan

May nagtanong sa akin minsan, “Senator Risa, paano nyo po kinakayang dalhin sa inyong kalooban ang mga kwento ng mga bata at babaeng inaabuso na dumudulog sa inyong Komite?”.

Naalala ko tuloy, mula sa pinakahuling pagdinig namin sa senado tungkol sa mga diumano’y pang-aabusong nangyayari sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Church na pinamumunuan ni Apollo Quiboloy.

Si Alyas Amanda, naglakas loob humarap sa Senado at matapang na ikinwento na siya’y pinagsamantalahan noong 17 years old pa lang siya. Hindi lang daw siya ang biktima, marami pa raw ibang menor de edad na gaya niya na dumaan sa mapait na kapalaran.

Si Alyas Sofia naman, ang kwento niya, pinapamasahe sa kanya yung mga paa ni Quiboloy pero kalaunan, tinanggalan siya ng damit at tuluyan nang ginahasa. Si Alyas Nina sabi niya isa siya sa mga pastoral na inassign sa tinatawag nilang “night duty” at nang nais ni Quiboloy makipagtalik sa kanya at siya ay tumanggi, binantaan siya na pupunta daw siya sa impyerno.

At kung babalikan ang mga naging pagdinig sa ating Komite tungkol naman sa paglaganap ng kriminalidad sa POGO. Hindi ko malilimutan ang kwento ni alyas “Carina” na isa sa babaeng na-recruit ng para maging masahista pero ibinenta raw bilang “prostitute” sa mga foreigner na karamihan ay Chinese.

At marahil marami pang mga kababaihan ang ngayon ay nakararanas ng anumang uri ng karahasan. Sa datos noong 2021, higit sa 12,000 kaso ang naitala na karahasan laban sa mga babae at bata. At dalawa sa limang babae na nakaranas ng pisikal o sekswal na karahasan ay hindi kailanman humingi ng tulong o nagsumbong kahit kanino.

Napakabigat ng kanilang mga pinagdaanan. At dala-dala pa rin nila ang takot, trauma, at sakit ng karanasang ito. Hindi madaling dalhin ito at mas lalong hindi madaling ikwento ito sa napakaraming tao, sa harap ng mga estranghero, at sa madlang Pilipino.

Kaya, kung sasagutin ang tanong sa akin kung paano ko kinakayang dalhin sa aking loob ang mga napakasakit na kwento na ito, yan ay dahil sa lakas ng loob na taglay ng mga victim-survivors na gaya nina Amanda, Sofia at Carina. Kahit takot sila, kahit ramdam nila ang kahihiyan, kahit na babalikan nilang muli ang masakit na nakaraan, tinuloy pa rin nila ang laban. Ikwento pa rin nila ang karanasan para makamit ang hustisya at ma-engganyo ang kapwa babae na lumaban para sa kanilang karapatan. Kaya anong dahilan para hindi ko rin kayanin? Hindi tayo nag-iisa. Magkakasama tayong magbubuhat nitong bigat na dinadala. ###