Tataas ang kuryente bill ngayong Marso ng halos P5 sa mga tahanan na kumokonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan.

Sabi ng Meralco, tataas ng 2.29 sentimos per kWh dahil nagmahal ang transmission charge.

Nagtaas ng 39.76 sentimos per kWh ang transmission charge dahil nagtriple ang halaga ng ancillary charges.

Bahagya namang tinabla ng pagbaba ng generation charge ng 39.18 per kWh ang pagmahal ng transmission charge kaya maliit na lamang ang itinaas sa kabuuang singil sa kuryente.

“Our earlier projection of a lower generation charge would have resulted in lower overall rates. However, the steep upward adjustment in the transmission charge effectively wiped out the reduction in generation charges causing a slight uptick in overall rates,” sabi ni Meralco vice president and head of corporate communications Joe Zaldarriaga.

Samantala, inabisuhan ng Meralco ang mga tao na magtipid ng kuryente ngayong tag-init kung kailan umaakyat ang konsumo sa 10 hanggang 40 porsiyento. (Eileen Mencias)