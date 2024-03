Gabby Eigenmann mami-miss mga tawag ni Jaclyn Jose

Ayaw na lang isipin ni Gabby Eigenmann na pumanaw ang kanyang Tita Jaclyn Jose sa mismong araw ng kanyang kaarawan.

Birthday ni Gabby noong March 2, at ‘yun din ang araw na nawala na nga si Jaclyn.

At hindi nga makakalimutan ni Gabby ang araw na `yon, dahil taon-taon nga raw ay naaalala ni Jaclyn ang kanyang kaarawan.

“Usually every birthday ko, hindi siya eksaktong 12 (midnight), kung minsan mga 11:50pm, o minsan 12:10 (midnight), binabati ako ni Tita Jane.

“Yeah, it’s gonna be a memorable birthday, most definitely,” sabi ni Gabby.

Hindi na siya nakapag-celebrate ng kanyang kaarawan?

“Nakapag-celebrate pa ako sa bahay, kasi we found the news Sunday na, the next day na. Sa bahay lang kami, kumain lang kami sa bahay. Simple lang naman ako mag-celebrate. Okey na ako na binabati ako,” sabi ni Gabby.

Okey na raw sa kanya na binabati siya sa kaarawan niya. At isa nga sa madalas niyang abangan ay ang pagbati ni Jaclyn.

“Consistent siya sa pagbati. Pero (this year), it wasn’t na… bakit hindi niya ako binati? Hindi `yung nagtampo pa ako sa kanya na bakit hindi ako binati?

“Busy kasi siya. So ‘yun ang na-miss ko this year, na hindi niya ako binati,” kuwento ni Gabby.

Naikuwento nga ni Gabby kung paano sila nagsimulang maging close ni Jaclyn.

“I’m sure naman, lahat nang naka-witness, when Andi was growing up, kasi di ba, noong naghiwalay sila ni Daddy (Mark Gil), away, bati, away, bati. Open book naman `yon.

“Ako `yung humihiram kay Andi. Kapag may mga family gathering ang Eigenmann, I would step up, ang hinihiram ko si Andi. And si Tita Jane…’yung closeness namin, go back years…

“Para sa kanya (Jaclyn), parang ako `yung tumayo na… not that I was replacing my dad, no! Big brother. Kuya talaga. Pinaka-kuya ng lahat.

“Isa sa una kong sweldo noong nagsisimula na ako sa showbiz, I took Andi to go shopping, bought her toys. Mga simpleng…

“Close naman kaming lahat. But mas napapansin lang siguro ng iba na mas hands on ako, and over protective kay Andi…,” pahayag ni Gabby.

Anyway, isa rin sa mami-miss ni Gabby kay Tita Jane niya ay ang pagtawag sa kanya sa gabi.

“Basta ‘pag mga 8:00pm, o 11:00pm, dapat may tubig ka na, or kung puwede kang mag-popcorn, kasi kapag nag-ring ang phone mo, mahabang usapan na `yon.”

Anyway, sinisigurado nga ni Gabby na hinding-hindi mararamdaman ni Andi na isa na siyang ulila (pumanaw na rin si Mark Gil noong Setyembre, 2014).

“In reality, wala na siyang parents, eh. Orphan na siya. But I would never let her feel that way. I will make sure. Kahit sabihin mong ako, ako, ako… hindi, eh.

“Totoo, sasabihin ko na, hindi niya mararamdaman na ulila na siya. But in reality, yes…

“But she’s coping. On and off ang emotions niya.

“Day by day, iba-iba ang nakikita niyang mga tao…” sabi pa ni Gabby.

Marami pang kuwento si Gabby tungkol sa magandang pinagsamahan nila ni Tita Jane niya. At hinding-hindi nga raw niya `yon malilimutan habang nabubuhay. (Dondon Sermino)