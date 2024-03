Donny Pangilinan nagbantay raw sa recording ni Belle Mariano

Ang talas ng mga mata ng fans nina Donny Pangilinan at Belle Mariano!

Trending ngayon ang mga photo ni Belle na kuha habang nasa recording studio ito. At hindi ito nakalagpas sa mga mapanuring netizens!

Napansin ng DonBelle fans na pareho ang damit ng aktres sa recording session nito at sa pamamasyal nila ni Donny sa Binondo para mag-food trip.

“Belle’s outfit! So pwedeng Donny being Donny, he’s with Belle during the recording and waited for her or sinundo niya sa recording then they went together sa Binondo to walk around and for the food crawl?!”

“Super sweet talaga ni Donny. Alagang-alaga niya ang soon-to-wife niya!”

Ang bongga ng fans ha, pati damit ng idols nila remarkable at hindi nila nakakalimutan.

Halos araw-araw ay trending sila sa X at kinakabog ang ibang love teams. Winner!