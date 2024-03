Binigyang-diin ni Finance Secretary Ralph G. Recto na ang kalidad ng mga trabaho sa Pilipinas ay patuloy na umuunlad habang mas maraming Pilipino ang nagsasagawa ng pormal at matatag na trabaho, na kumakatawan sa pinakamalaking bahagi ng mga manggagawa sa bansa, ayon sa resulta ng pinakabagong Labor Force Survey (LFS).

Ipinakita ng LFS na ang bansa ay nakapagtala ng kabuuang bilang na 45.9 milyon na may trabahong indibiduwal noong Enero 2024. Karamihan sa mga ito (30.8 milyon o 67.1%) ay mga wage at salary workers na nagmumula sa mga pribadong establisimiyento.

Ang pagpapabuti sa kalidad ng mga trabaho ay makikita rin sa pagbaba ng underemployment rate, na bumaba sa 13.9% noong Enero 2024 kumpara sa 14.1% sa parehong buwan noong nakaraang taon.

“Wage and salary workers enjoy more stable employment conditions, including perks such as health insurance and social welfare benefits. The fact that they are continuously increasing and accounting for the largest share of employed persons in the country indicates that the majority of our workforce is engaged in formal jobs,” pahayag ni Recto.

Mahigit sa kalahati ng kabuuang trabaho noong Enero 2024 ay ibinigay ng mga serbisyo (60.2%) na sinundan ng agrikultura (21.4%), at industriya (18.4%).

Samantala, ang mga nangungunang sub-sector na nagtala ng taunang pagtaas sa bilang ng mga taong may trabaho noong Enero 2024 ay construction, transportasyon at imbakan, mga aktibidad sa serbisyong pang-administratibo at suporta, at pangingisda at aquaculture.

Sa pangkalahatan, tumaas ang rate ng trabaho sa 95.5% noong Enero mula sa 95.2% sa parehong buwan noong 2023.

Dahil dito, bumaba ang unemployment rate sa 4.5% mula sa 4.8% sa parehong buwan ng nakaraang taon, na nagpapahiwatig ng patuloy na pag-unlad sa labor market habang mas maraming Pilipino ang tinatanggap.

May mga estratehiya na upang mapalakas pa ang dami at kalidad ng trabaho.

Ang Department of Finance (DOH) ay may planong Growth-Enhancing Actions and Resolutions o GEARs upang matiyak na nasa tamang landas ang bansa upang makamit ang isang pagsasama-sama ng piskal na nagpapahusay sa paglago, na magpapaunlad naman ng kapaligirang nakatutulong sa pagtatrabaho at pagbuo ng mga pamumuhunan.

Sa ilalim ng planong ito, mabilis na kikilos ang DOF sa mga pamumuhunan sa pamamagitan ng mabilis na pagpapatupad ng mga repormang maka-negosyo, mga pagpapabuti sa rehimeng regulasyon, pagbawas sa gastos sa paggawa ng negosyo, at pagtugon sa mga hadlang.

Kabilang dito ang pagsusulong ng mga pag-amyenda sa Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) Act upang higit na matugunan ang mga alalahanin sa mga namumuhunan, mga insentibo na angkop, at makaakit ng higit pang mga estratehikong pamumuhunan sa bansa.