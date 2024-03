Caloy Yulo sumampa sa floor exercise finals

NAKASAMPA ang 2024 Paris Olympics-bound na si Carlos Edriel Yulo sa floor exercise finals habang abante din ang Filipino-American na si Levi Ruivivar sa uneven bars final round sa unang araw ng mga aksiyon sa ikatlong leg ng 2024 FIG Artistic Gymnastics World Cup Series sa Baku, Azerbaijan.

Pumangatlo ng 24-anyos na si Yulo sa unang pagsabak nito sa kompestiyon ngayong taon sa isa sa mga paborito nitong event sa pagtatala ng kabuuang 14.333 puntos sa likod ng nanguna na si Kazuki Minami ng Japan na may 14.466 at Sunghyun Ryu ng Korea na may 14.333 iskor.

Habang isinusulat ito ay nakatakda sumabak sa qualifications si Yulo sa ibang men’s artistic gymnastics apparatus event na vault, horizontal bar at pommel horse ng torneo na isinasagawa Marso 7 hanggang 10.

Ang dating US National team alternate na si Ruivivar naman ay tabla sa panglima at pang-anim na puwesto sa uneven bars sa itinala nitong 13.466 puntos kapantay ni Jennifer Williams ng Sweden. Nanguna si Kaylia Nemour ng Alderia na may 15.433 puntos kasunod si Elisa Iorio ng Italy (14.466) at Siyu Du ng China (14.266).

(Lito Oredo)