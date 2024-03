Bronze Bell pinapatok

MAPAPALABAN si Bronze Bell kontra lima pang kalahok sa 3-Year-Old Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Sabado.

Sasakyan ni class A rider Mark Angelo Alvarez ang pambato ng Bell Racing Stable na si Bronze Bell, pag-aari ni horse owner Elmer De Leon sa nasabing 1,400-meter race.

Pakakawalan sa unang karera, makakatagisan ng bilis ni Bronze Bell sina Essential Lady, Tough Feeling, Golden Jaraywa at magka-kuwadrang Rainy Days at Mang Nano.

Nakalaan ang added prize na P22,000 para sa winning horse owner habang tatanggap naman ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,5000, mayroong P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, walong karera ang handog ng Metro Manila Turf Club, Incorporated (MMTCI) ngayong araw ng Sabado bilang parte ng selebrasyon ng National Women’s Month kaya tiyak na magiging masaya ang mga karerista sa kanilang paglilibang, lahat ng karera ay suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

(Elech Dawa)