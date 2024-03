INAMIN ng Department of Migrant Workers (DMW) na nawawala at hindi pa narerekober ang bangkay ng dalawang marinong Pinoy na nasawi nang atakihin ng rebeldeng Houthi group ang kanilang barko habang nasa Gulf of Aden sa bahagi ng Yemen noong Miyerkoles.

Ayon kay DMW officer-in-charge Hans Leo Cacdac, naiwan sa barkong True Confidence ang bangkay ng dalawang marino dahil malapit ang mga biktima sa fuel section nito nang umatake ang rebeldeng grupo.

Aniya, tumama sa nasabing bahagi ng barko ang missile ng Houthi dahilan para magliyab ito.

Dagdag ni Cacdac, malaki na ang apoy sa fuel section kaya hindi na nabalikan ang mga biktima nang magsagawa ng emergency evacuation sa barko.

Gayunman, magsasagawa aniya ng salvaging operation sa barko para hanapin at marekober ang mga labi ng dalawang marino.

Iginiit nito na prayoridad sa gagawing salvaging operation ang paghahanap sa bangkay ng mga marino.

Samantala, tiniyak naman ni Cacdac na ligtas ang 10 pang Filipino crew na lulan ng barko habang patuloy naman na ginagamot sa isang ospital sa Djibouti City ang tatlo pang malubhang nasugatan sa atake.

“Hindi magtatagal makakauwi sila nang ligtas. Yung tatlo ay stable na ang condition, dinalaw rin po sila sa ospital kagabi at inaasahan din po na hindi magtatagal at magkakaroon na rin ng medical repatriation sa kanila,” paliwanag ni Cacdac.vessel.

Sa ulat, mula sa China ay papuntang Jeddah at Aqaba ang barko nang magpakawala ng missile ang rebeldeng grupo.

Bukod sa dalawang guwardiyang Sri Lankan at isang Nepalese, lulan ng barko ang 20 crew na kinabibilangan ng 15 Pinoy, apat na Vietnamese at isang Indian.