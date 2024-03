Andi Eigenmann kay Jaclyn Jose: “Uwe na tayo Nanay…”

“Uwe na tayo Nanay…” ‘Yan ang mensahe ni Andi Eigenmann sa kanyang nanay na si Jaclyn Jose.

Sa chikahan kay Gabby Eigenmann, sa burol ng mahusay na aktres, tinanong siya kung ano ba ang plano ni Andi Eigenmann sa ‘abo’ ng kanyang ina, kung plano ba nitong dalhin ito sa Siargao.

“May mga plans na ganun, pero hindi pa naku-confirm.

“Pero may mga ideas na ganiyan… basta, may sinabi si Andi na, ‘Uwe na tayo Nanay,’ `yun ang hindi ko makakalimutan.

“And that hit everyone.. .especially… ’yung uwe na tayo Nanay, maraming ibig sabihin `yon,” sambit ni Gabby.

Sa kaso ni Gabby, tinanong ko siya kung paano niya gustong maalala si Jaclyn. Si Jaclyn ay naging malapit kay Gabby, na para nga silang mag-ina talaga.

“Hindi naman sa… I would want to remember all her… not because of her accolades, given na `yon… pero puwede mong makalimutan `yon.

“Ang hindi mo makakalimutan ay kung paano siya bilang ina. She may not be perfect… lahat naman tayo may ups and downs, being a parents, it’s really, really hard, wala namang perfect na parents.

“Hindi lahat ng decision ay laging nasa tama. At `yun ang mahirap, kasi any parent would want na lahat ng mga anak nila ay maniwala sa kanila. Na, makinig kayo sa lahat ng sasabihin ng mga magulang niyo, kasi lahat sila, pinagdaanan nila `yon, oo totoo.

“But of course, for children to be independent, you have to go through life on their own. And that’s one of the sacrifices na naano ni Tita Jane, to try to hold on.

“Kahit maiksi na lang ang tali…

“Of course Andi wants to have her own life. Si Gwen also wants to have his own life.

“Hindi ba, `yun ang best gift na binigay ni Tita Jane, na they learn how to be independent on their own.

“Ako, I would want to remember Tita Jane, as a mother talaga…” sabi ni Gabby.

Anyway, ang PPL ni Perry Lansigan (manager ni Jaclyn) ang host sa burol nitong gabi ng Huwebes. At ilan sa mga dumating na artistang nakita ko ay sina Angelika dela Cruz, KZ Tandingan, Randy Santiago, at marami pang iba.