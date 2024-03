2 tulak nabitag sa P10.5M tobats

ARESTADO ang dalawang tulak ng ilegal na droga makaraang makumpiskahan ang mga ito ng nasa P10.5 milyon na halaga ng pinaniniwalaang shabu sa inilatag na buy bust sa Iloilo City noong Huwebes.

Sa ulat na ipinadala ni Police Brig. General Jack Wanky, Regional Director ng Police Regional Office (PRO) 6, dInakip sina alyas ‘Pada’, 31 anyos at alyas ‘Ceasar’, 49 anyos, kapwa high-value individual (HVI) sa listahan njg Regional Police Drug Enforcement Unit 6 (RPDEU 6), sa kahabaan ng Duran st., Barangay Sto. Rosario ng nasabing lungsod bandang alas 12:50 nang tanghali.

Narekober sa mga suspek ang nasa 1,500 gramo ng umano’y shabu na may street value na P10.2 milyon. Nakalagay ito sa malaking pakete na may Chinese label sa compartment ng kanilang motorsiklo.

Nasa kustodiya na ng Iloilo City Police station ang dalawang suspek para sa tamang desposisyon habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanila.

Pinuri naman ni brig. Gen. Wanky ang mga operating unit dahil sa matagumpay na kampanya kontra iligal na droga sa rehiyon.

“I extend my heartfelt congratulations to the operating units, especially the personnel involved in the successful operation. This remarkable accomplishment in drug enforcement shows your unwavering dedication and perseverance, which have led to a significant breakthrough in our ongoing battle against illicit drug activities. Thank you as well to the community for their continuous support of our programs,”saad ni Wanky.

(Edwin Balasa)