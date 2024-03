Ipinag-utos ni Central District of California Judge Terry Hatter Jr. ang pagbukas ng arrest warrant laban kay Kingdom of Jesus Christ (KOJC) founder Pastor Apollo Quiboloy at sa mga kapwa akusado.

Ang utos ng judge ay ipinapalagay na unang hakbang sa pagsisimula ng extradition pro­cess ng US Department of Justice kay Quiboloy.

Kapag may arrest warrant na, maaari na ring mag-isyu ng Red Notice ang Interpol laban kay Quiboloy at mga kapwa akusado.

Ang unsealing ng arrest warrant ay hiniling ng United States Attorney Criminal Division na siyang humahawak sa mga kaso ni Quiboloy tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy at cash smuggling.

Si Quiboloy, kasama sina Helen Panilag at Teresita Tolibas Dandan ay nananatiling wanted sa Federal Bureau of Investigation (FBI).

Nauna nang naaresto ng FBI ang mga opisyal at miyembro ng KOJC at kapwa akusado na sina Guia Cabactulan, Marissa Duenas, Amanda Estopare, Felina Salinas at Bettina Padilla Roces.

Itinanggi na ni Quiboloy ang mga alegasyon laban sa kanya at sinabi pang nakikipagsab­watan ang administrasyong Marcos sa Amerika para siya ay itumba.

Noong nakaraang linggo, binuhay ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang lumang alegasyon kay Quiboloy nang utusan nito ang Office of the City Prosecutor ng Davao City na maghain ng kaso laban sa pastor dahil sa sexual abuse ng isang menor de edad na isang paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law, habang ang qualified trafficking case naman ay isasampa sa isang kor­te sa Pasig City.

Nilagdaan din ni Remulla ang hold departure order laban kay Quiboloy.

Ang isasampang kaso laban kay Quiboloy ay bilang paghahanda sa posibleng extradition request ng Estados Unidos kay Quiboloy.

“Ang problema kasi rito kapag nagkaroon na ng extradition at saka namin ipa-file ang kaso baka sabihin hinaharang namin ang extradition. Mabuti na rin na magkaroon ng hustisya ‘yong humihingi ng hustisya sapagkat napakatagal na panahon na po itong nangyari. Ang krimen ay nangyari 10 years ago,” paliwanag ni Remulla.