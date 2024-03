Tiyak blockbuster! Alden-Kath, Donny-Belle bagay pagsamahin sa isang pelikula

Grabe rin talaga ang imahinasyon ng mga fan, ha!

Bukod sa pagiging trending sa social media ang pagdalo nina Donny Pangilinan at Belle Mariano sa Eastwood City ‘Walk of Fame’ event nitong Miyerkoles ay pinag-usapan din online ang tila masinsinang pag-uusap ng Kapamilya actor at ni Alden Richards habang nasa pagitan nila ang dalaga.

Kumalat kasi ang mga videos at photos kung saan makikitang nagtsitsikahan sina Donny, Alden habang nakatayo sa holding area at naghihintay na rumampa sa red carpet. Binigyan ito ng ibang kahulugan ng netizens at ng ibang solid DonBelle fans.

Ayon sa isang netizen na may malikot na pag-iisip, heto raw ang actual na sinabi ng lead actor ng ‘Can’t Buy Me Love’ sa Pambansang Bae, “Pare, ligawan mo na kasi si Kathryn Bernardo, ini-issue kasinsa akin, eh, mahal na mahal ko si Belle.”

Nakakaloka !

Pinusuan ng netizens ang gawa-gawang kuwento na iyon ng fan. Aliw na aliw sila kahit alam naman nilang hindi iyon totoo at malabong mangyari.

Anyway, ang gandang pagmasdan na paminsan-minsan ay nagsasama sa iisang event ang mga Kapuso at Kapamilya artists.

Hoping nga ang fans na sana ay magkaroon ng project ang dalawang sikat na leading men. Gumawa raw sana sila ng isang maganda at makabuluhang pelikula tutal pareho naman daw movie producers sina Alden at Donny. Kayang-kaya raw nilang i-produce ang project nila together.

Mukhang bongga nga kung pagsasamahin ang dalawang sikat na aktor, ha! Why not?!

Puwede nga raw love triangle na movie with Kathryn. For sure, kaabang-abang ito ang another box-office hit.

Ang tanong — may makinig naman kaya sa mga suggestion na ito ng mga bida-bidang fans?

‘Yun na!

(Ogie N. Rodriguez)