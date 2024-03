Maingat ang Pilipinas sa pagtatakda ng schedule para sa joint military exercises sa puwersa ng Australia dahil sa mainit na isyu sa West Philippine Sea.

Ayon kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ang pagtatakda ng war games sa Australia ay ibabatay sa sitwasyon at mutual agreement ng dalawang bansa.

Sinabi ng pangulo na nakasalalay sa sitwasyon sa West Philippine Sea kung kailan magtatakda ng joint military exercises kaya’t dapat mabantayan kung tumataas o bumababa ang tensiyon sa pinag-aagawang mga teritoryo.

“As to having yearly exercises, we will have to assess the situation at the time and if we need to continue these exercises, then we will be able to agree on that,” anang pangulo.

Binigyang-diin ng presidente na makikinabang ang Pilipinas sa joint military drill kung sakali hindi lamang sa aspekto ng depensa at seguridad kundi pati na rin sa kahandaan at pagtugon sa panahon ng kalamidad lalo na at taon-taon ay dinadaanan ng malalakas na bagyo ang Pilipinas.

Marami aniyang magiging benepisyo para sa Pilipinas ang joint military exercises sa Australia kaya dapat na magpatuloy ito. Nangako naman ang Australia na gagawin ang joint military exercises kada dalawang taon. (Aileen Taliping)