Steph Curry ‘nag-golf’ sa court, Klay Thompson pasiklab sa yate

KANYA-KANYANG paandar ang Splash Brothers ng Golden State na sina Stephen Curry at Klay Thompson nitong Miyerkoles nang i-host si Giannis Antetokounmpo at Milwaukee Bucks.

Nagsalansan ng 29 points, 8 rebounds at 5 assists si Curry para ihatid ang Warriors sa dambuhalang 125-90 win.

Umayuda ng 20 points si Jonathan Kuminga, 15 kay rookie Trayce Jackson-Davis na inilista ang apat sa 13 blocked shots ng Warriors. Nag-ambag si Thompson ng 10 points at 4 assists off the bench.

Nang mahulog ang malayong tres ni Curry sa first quarter, pumorma pa ito na parang nagpapagulong ng bola sa golf.

Bumiyahe si Thompson pa-San Francisco sakay ng kanyang motorboat o yate. Isinama pa niya ang Dub Nation para mag-cruise sa Bay bago ang laro, ipinakita niya sa Instagram Live ang mga dinadaanan.

“What a day!” ani Klay sa video.

Minsan ay dumarating naman sa Chase Center si Thompson sakay ng kanyang big bike.

Papasok sa home stretch ng regular season, misyon ng Golden State na umangat sa standings sa West. Nasa No. 9 na ang Warriors (33-28), ibinaba sa No. 10 ang Lakers (34-30) na tinalo ng Sacramento 130-120 kahapon din.

Hindi umubra ang 23 points ni Antetokounmpo at tig-20 nina Damian Lillard at Bobby Portis sa Bucks (41-22) na No. 2 sa East.

Iwan sa 78-58 sa halftime ang Milwaukee, inumpisahan ang third quarter sa 19-5 run bago muling kumayod si Curry.

(Vladi Eduarte)