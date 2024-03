Scottie Thompson, Ginebra bubuksan PH Cup kontra ROS

Mga laro sa Biyernes:

(Smart Araneta Coliseum)

4:30pm – NorthPort vs Phoenix

7:30pm – Ginebra vs Rain or Shine

BABALATAN nina Scottie Thompson at ng Barangay Ginebra ang kampanya sa PBA Philippine Cup laban sa naghahanap ng unang panalong Rain or Shine sa nightcap ngayong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum.

Talo ang Elasto Painters sa TNT 108-107 sa opening day noong February 28, bago tumukod sa Meralco 121-117 sa overtime nitong Sabado.

Muling aasa si coach Yeng Guiao kina Andrei Caracut, Gian Mamuyac, Adrian Nocum, Santi Santillan, Jhonard Clarito, Keith Datu at veterans Beau Belga at Gabe Norwood.

Noong huli ay pasabog ng pinagsamang 59 points sina Nocum (29) at Santillan.

Samantala, semifinals pa ng Commissioner’s Cup huling naglaro sina Scottie at ang Ginebra, winalis ng eventual champion San Miguel Beer huli sa Game 3 noong January 28.

Matapos ang kampanya sa season-opening tournament, bumalik si coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas para timunan ang national team sa first window ng FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers.

Bitbit ni Cone sa tournament ang players niyang sina Scottie, Japeth Aguilar at Jamie Malonzo, winalis ng Gilas ang dalawang asignatura kontra Hong Kong at Chinese Taipei.

Nasangkot lang sa isang eksena si Malonzo, nakunan ng video na napaaway sa isang mas maliit na lalaki.

Hindi naglaro ang Ginebra forward nang ilampaso ng Nationals ang Taiwan 106-53 noong February 25 sa PhilSports Arena dahil nagkasakit daw matapos ang 96-64 demolition sa Hong Kong.

Hindi sigurado kung maglalaro na si Malonzo ngayon. (Vladi Eduarte)