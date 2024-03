PSC mas palalakasin grassroots sports program – Edward Hayco

IPAGPAPATULOY ng Philippine Sports Commission ang kanilang on-ground na pagbisita sa rehiyon ng Mindanao bilang bahagi ng kanilang pangako sa pagpapaigting ng pambansang grassroots program.

Ito ang sinabi ni PSC Commissioner Edward Hayco, na siyang nangangasiwa sa grassroots development program ng ahensiya, sa harap ng sports leaders sa National Grassroots Sports Summit Workshop na isinagawa ng Mindanao Association of State Tertiary Schools, Inc. (MASTS) sa Josefina H. Cerilles State College sa Pagadian City, Zamboanga del Sur.

Hinikayat ni Hayco ang 35-member na institusyon ng MASTS na maging isa sa sangay ng PSC sa pagpapatupad ng national grassroots initiative program sa pamamagitan ng pagiging regional training hub para sa mga batang atleta patungo sa kanilang pangarap na maging bahagi ng national pool.

“We believe that future Olympians do not only come from Manila, most of them can be discovered from the outskirts away from the city,” sabi ni Hayco.

Binigyang-diin ni Hayco na ito ay magbubukas ng mas malawak na pagkakataon para sa mga batang atleta na nagtagumpay sa mga malalaking kompetisyon tulad ng Batang Pinoy, Philippine National Games at Palarong Pambansa.

Ang mga pinuno ng sports ay tinuruan din ng dagdag na milya tulad ng pagbuo ng isang network sa pagitan ng local government unit para sa paghanap ng mga pondo at pag-lobby ng locally-based grassroots program para sa pagpapatuloy at pagpapalawak nito sa lahat ng mga taon.

“We’re teaching them to be complete-package sports leaders and to be aware that you don’t need to be a high-ranking sports official to nurture an Olympian,” sabi pa ni Hayco.

Noong nakaraang Enero, si PSC Chairman Richard Bachmann ay gumawa ng mga dayalogo sa ilang mga stakeholder ng sports sa anim na lungsod sa Mindanao tulad ng Davao Citu, Cotabato, Iligan, Marawi at Ozamis maging sa Tangub Citu sa Misamis Occidental para sa pagpapabuti ng mga pasilidad ng sports sa rehiyon na magagamit para sa lahat ng mga taga-Mindanao, at pagsulong ng kapayapaan at pagkakaisa sa pamamagitan ng palakasan. (Lito Oredo)