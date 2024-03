Kinatigan ni Pangulong “Bongbong” Ferdinand Marcos Jr. ang anim na buwang suspensiyon sa 139 opisyal ng National Food Authority (NFA) kaugnay sa maanomalyang pagbebenta ng imbak na bigas ng ahensiya sa ilang rice traders.

Sinabi ng pangulo na ang isyu sa NFA ay hindi lamang umikot sa maanomalya at paluging pagbebenta ng bigas kundi pati na rin sa ginawang proseso ng walang pag-apruba ng NFA board at wala ring basbas mula sa Department of Agriculture at sa ilang miyembro ng gabinete.

Ang aksiyon aniya ng mga sangkot na opis­yal ay patunay na binalewala nila ang mga pro­seso at ginawang shortcut para sa kanilang pansariling interes.

“So, we have taken the safe measure of suspending all of those who have been involved in any of these wrongdoings such as the ano­malous sale but also the cavalier way in which the procedures that have been set out in the rules have been ignored,” anang pangulo.

Kabilang sa mga sinuspinde ng Ombudsman ng anim na buwan ay si NFA Administrator Roderico Bioco at NFA Assistant Administrator for Operations John Ro­berto Hermano, kasama na ang 12 regional managers, 27 branch ma­nagers at 98 warehouse supervisors.

Ang suspension ng nabanggit na bilang ng mga NFA official ay isang paraan upang mapabilis ang imbestigas­yon at walang magiging balakid sa pagkalap ng mga ebidensiya tungo sa mabilis na resulta at pagtukoy kung sino ang mga dapat na managot sa anomalya. (Aileen Taliping)