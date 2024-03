Pauleen nagpadede sa IG

Bongga ang paandar ni Isabel Daza sa birthday niya, ha! Na instead batiin siya, mas ginusto niya na mag-send sa kanya ng workout entry ang kanyang followers.

Meaning, wala nang mga drama-drama ek-ek na happy birthday bla… bla… bla…, at mas bongga kung photo o video na lang ise-send sa kanya na nagpapapawis, nagbabawas ng timbang.

At siyempre, join si Georgina Wilson, na nagpadala ng photo niya na nagwu-workout talaga. Marami pang ibang kaibigan si Isabel na nagpadala ng photo nila na nasa gym sila.

Pero, ang pinakakabog, pinaka-bongga sa lahat ay si Pauleen Luna, ha!

Na sa halip na ipakita na nagsu-swimming siya, o kaya ay nagti-thread mill, ang pagpapadede kay Baby Mochi ang pinakita ni Pauleen.

“Happy birthday Belota (Isabelle Daza). Here’s my workout entry for the day! Love you!” sabi ni Pauleen sa photo na karga-karga niya ang baby nila ni Bossing Vic Sotto at dumedede nga sa kanya.

“Breastfeeding burns cals (calories)!” sey ni Isabel.

Bongga, di ba? (Dondon Sermino)