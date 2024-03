Pag-iingat lalo na ngayong Fire Prevention Month

Bilang Fire Prevention Month, ang buwan ng Marso ay panahon upang muli nating mas pagtibayin ang ating pag-iingat laban sa mga insidente ng sunog para sa kaligtasan at seguridad ng ating mga tahanan at komunidad.

Walang pinipiling oras o lugar ang sunog. Ito ay isang panganib na maaaring sumira ng mga ari-arian, magdulot ng pinsala, at kumitil ng buhay. Bilang lingkod bayan, naging misyon ko na ang tumulong sa mga nasunugan sa abot ng aking makakaya, at palawakin ang kaalaman ng mga Pilipino pagdating sa pag-iwas sa sunog dahil sa bawat sunog na nangyayari, damay pati kapit-bahay at buong komunidad.

Ang ating Bureau of Fire Protection ay sumasailalim sa modernization program alinsunod sa Republic Act No. 11589, o ang BFP Modernization Act, na tayo po ang pangunahing may-akda at isa sa mga nag-co-sponsor. Itinatakda ng RA 11589 na ang BFP ay sasailalim sa ten-year modernization program upang higit na mapalakas ang kakayahan nito sa pagtugon sa mga insidente ng sunog. Inaatasan din ang BFP na magsagawa ng monthly fire prevention awareness campaigns sa mga komunidad. Nagpapasalamat naman tayo sa lahat ng kawani ng BFP, mga bumbero at fire volunteers sa kanilang mga sakripisyo upang proteksyunan ang bawat Pilipino.

Kaakibat nito, nakapaghatid din ang aking Malasakit Team ng tulong para sa mga naging biktima ng magkakahiwalay na insidente ng sunog nitong mga nakaraang araw. Nakapamahagi tayo ng tulong sa 78 na biktima sa Brgy. 34-D Poblacion at 29 sa Brgy. Panacan, sa Davao City; 52 sa Brgy. Vergara, Mandaluyong City; 55 residente ng Brgy. Balabag, Boracay Island, Aklan; 80 sa Brgy. Dadiangas West, General Santos City; 48 sa Brgy. Central, Mati City; at 31 pa sa Brgy. San Jose at Brgy. Dela Paz sa Antipolo City.

Natulungan din ang iba pang nasunugan noon kabilang ang 31 sa Cebu City; 52 sa Mandaluyong City; 38 sa Dasmariñas City, Cavite; 26 sa Butuan City; at 135 sa Quezon City na makabangon muli. Maliban sa mga biktima ng sunog, tumulong din tayo sa recovering typhoon victims gaya ng 218 sa Don Marcelino, Davao Occidental; at 22 mula sa Tarragona at isa naman mula sa Lupon, Davao Oriental. Nakatanggap ang mga ito ng ayuda mula sa National Housing Authority sa ilalim ng programang ating isinulong noon para may pambili sila ng pako, yero, semento at iba pang materyales sa pagtatayong muli ng kanilang tahanan.

Kahapon, namahagi rin tayo ng tulong sa 200 na residente ng Brgy. Cupang, Muntinlupa City na nasunugan noon, dagdag pa sa tulong na natanggap nila mula sa NHA para sa pagsasaayos ng kanilang mga bahay.

Higit sa pagtugon sa mga nasunugan, ang edukasyon at pagsasanay sa tamang pag-iingat ay dapat maging bahagi na ng ating kultura. Ang simpleng pag-aalis ng mga nakakalat na bagay na maaaring pagmulan ng sunog, ang pagtiyak na maayos ang kondisyon ng ating mga appliances, at ang pagkakaroon ng kaalaman sa tamang paggamit ng mga ito ay ilan lamang sa mga hakbang na maaari nating gawin upang mapangalagaan ang buhay ng bawat isa.

Samantala, patuloy rin tayo sa pakikisalamuha sa iba’t ibang sektor upang kumustahin ang kanilang kalagayan at makatulong sa abot ng ating makakaya.

Noong February 29, nasa Davao City tayo at nag-inspeksyon sa itinayong Multipurpose Hall kasama sina Brgy. Capt. Jerry Licarte, mga Brgy. Kagawad at ang mga City Councilors na sina Cheche Justol-Baguilod, Al Ryan Alejandre at Diosdado Mahipus, Jr. Sinaksihan din natin ang turnover ng isang unit ng multipurpose vehicle at isang unit ng mini dump truck. Matapos ito ay sinaksihan din natin ang turnover at pagbabasbas sa Multipurpose Hall sa San Jose Village. Ang mga naturang proyekto ay natulungan nating mapondohan bilang vice chair ng Senate Committee on Finance.

Naging panauhing tagapagsalita naman tayo at nanguna sa panunumpa ng mga opisyal ng Philippine Association of Water Districts, Inc. sa kanilang 45th National Convention na idinaos sa Davao City. Pinasalamatan at binigyang-diin natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat at malinis na suplay ng tubig para sa mga komunidad.

Sa parehong araw, sinimulan din ang pagtatayo ng Super Health Center sa Besao, Mountain Province, na nasaksihan ng aking opisina kasama si Mayor Bryne Bacwaden. Isinagawa rin ang groundbreaking para sa itatayong Besao District Hospital, na ating natulungang mapondohan bilang chair ng Senate Committee on Health at vice chair ng Senate Committee on Finance.

Noong March 5, sinaksihan natin ang groundbreaking ng Medical Arts Center building sa Southern Luzon Multispecialty Medical Center sa Quezon province. Ako ang principal sponsor ng Republic Act No. 11702, ang batas na naglalayong maitayo ang nasabing ospital. Kasama natin sina Governor Dra. Helen Tan, Vice Governor Third Alcala, Tayabas City Mayor Lovely Reynoso Pontioso, Vice Mayor Rosauro Quivido Dalida, at mga opisyal ng DOH.

Pagkatapos, binisita natin ang 198 na benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program ng gobyerno sa Quezon Convention Center, kung saan nagbigay ng dagdag na tulong ang aking tanggapan. Dumalo rin tayo sa isang Sports Clinic sa Alcala Sports Complex sa Lucena City na inorganisa ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Gov. Helen Tan kasama sina Mayor Mark Don Victor Alcala, at Vice Mayor Dondon Alcala. Ang pagtitipon ay sinuportahan ng Philippine Sports Commission sa ating tulong bilang chairperson ng Senate Committee on Sports. Palagi kong payo sa mga kabataan: get into sports, stay away from illegal drugs to keep healthy and fit!

Nakatulong din tayo sa 214 na nawalan ng trabaho sa Damulog, Bukidnon kasama si Mayor Mel Buro, na binigyan ng DOLE ng pansamantalang trabaho. Nagdagdag pa tayo ng suporta sa 150 na nagtapos sa TESDA kasama ang Call Center Academy sa Lapu-Lapu City College. Nagbigay rin tayo ng suporta sa ginanap na Provincial SK Federation Laguna Chapter-Leadership Congress kung saan 681 SK presidents ang lumahok.

Kasama si Mayor Ronald Cosico, namahagi naman tayo ng mga damit sa mga nangangailangan sa Paete, Laguna, kasabay ang tulong na kanilang natanggap mula sa gobyerno. Nagsagawa rin tayo ng serye ng pamamahagi ng tulong sa 2,327 residente ng malayong isla ng Calayan sa Cagayan mula February 29 hanggang March 1.

Sa paggunita natin sa Fire Prevention Month, tandaan natin na ang pag-iwas sa sunog ay hindi lamang responsibilidad ng iilan kundi isang kolektibong tungkulin ng bawat Pilipino. Bilang inyong Mr. Malasakit, patuloy akong tutulong sa mga nangangailangan tulad ng mga biktima ng sunog at sakuna sa abot ng aking makakaya. Bisyo ko ang magserbisyo sa bawat Pilipino dahil naniniwala ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos!