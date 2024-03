P2M tinangay sa tindahan ng alahas, ATM

UMAABOT sa mahigit P2 milyon na halaga ng alahas at cash ang natangay ng mga kawatan matapos nilang pasukin ang isang mall, ransakin ang tatlong tindahan ng alahas at wasakin ang dalawang automated teller machine (ATM) dito noong Martes nang gabi sa Zamboanga City.

Sa spot report na ipinadala ni Police Lt. Col. Helen Galvez, tagapagsalita ng Police Regional Office (PRO) 9, bandang alas 9:30 nang umaga nang matuklasan ang pagnanakaw sa loob ng Yubenco Star Mall na matatagpuan sa kahabaan ng Maria Clara Lorenzo Lobregat Highway Barangay Putik ng nasabing lungsod.

Lumitaw sa imbestigasyon ng Zamboanga City Police Station 5 na nangyari ang krimen simula alas-diyes nang gabi noong Martes hanggang madaling araw nang Miyerkoles.

Dumaan umano ang tatlong suspek sa imburnal at binaybay ang drainage system patungo sa loob ng grocery ng mall.

Binuhusan pa ng mga ito ng mantika ang entrance at exit ng mall para mahirapan ang mga security guard sa pagresponde sakaling matunugan ang kanilang presensya..

Pagkatapos nito ay sinira ng mga suspek ang steel matting at winasak ang padlock ng roll up door saka nila pinasok ang tatlong tindahan ng mga alahas at nilimas ang mga alahas na naka display sa estante.

Sinira rin ng mga suspek ang vault ng isang tindahan ng alahas gayundin ang dalawang ATM at saka nilimas ang pera rito.

Humingi na ang pulisya ng mga kopya ng CCTV camera ng mall para sa gagawin nilang imbestigasyon.

(Edwin Balasa)