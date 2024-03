Nutrition expert: Sardinas masustansya!

Isa ang sardinas sa madalas na kainin ng mga Pinoy!

Bukod kasi sa mura, mas madali itong ihanda at kainin.

Pero tanong ng iba, ito ba’y healthy kainin?

Ang canned sardines ay may kanya kanyang nutritional overview batay sa uri nito at kung paano ito iprinoseso.

Ayon sa U.S. Department of Agriculture database, ang isang serving ng average na sardinas na nabibili sa tindahan ay mayroong 200 calories, 22 grams ng protein, 13 grams ng fat, 0 grams ng carbohydrates, sugar at fiber at 250-350 milligrams ng sodium.

Mayaman din ang sardinas sa vitamin D, B12, calcium, phosphorus at selenium.

Nakakatulong din ang sardinas sa pagbabawas ng timbang dahil mayroon itong high protein content at nakakatulong para mas mabilis mabusog at pag-build ng muscle mass.

“They are an oily fish, which are (often) canned in oil, which means they contain even more fat, but the fat in the sardines themselves (has) proven benefits,” ayon kay Julia Zumpano, registered dietitian sa Cleveland Clinic’s Center for Human Nutrition Sa katunayan, ang sardinas ay nasa listahan ng healthiest seafoods dahil mayroon itong omega-3 fatty acids (EPA and DHA) na maganda para sa puso.

“Numerous studies have found that omega-3s help reduce the risk of cardiovascular disease,” pahayag naman ni France Largeman-Roth, isang registered dietitian nutritionist.

Healthy din ito para sa buto, kung saan kaya ng sardinas na magbigay ng 50% ng iyong daily calcium needs. “Omega-3s are promising for skin conditions like psoriasis, dermatitis and other inflammatory conditions,” dagdag pa ni Largeman-Roth.

At alam mo ba na ang sardinas ay pwede ring kainin ng mga aso na healthy din para sa kanilang puso, brain, at buto.

(Natalia Antonio)