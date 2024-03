Mga liyamadista bet si War Chief

SASAKSIHAN g mga karerista ang husay ng kabayong si War Chief na sasabak sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Sasakyan ni class A rider Kelvin Abobo si War Chief upang makipagtagisan ng bilis sa 12 iba pang tigasing kabayo sa distansiyang 1,400 metro.

May P22,000 added prize na hahamigin ang winning horse owner, ang ibang kasali ay sina Animo La Salle, Mink Coat, Creation Of Adam, Spirit Of Might, Leviathan, Anyah Anyah, Victorious, Chiller, Footloose at magkakamping sina Lyn’s Pride at Black Diamond.

Ayon sa mga karerista, posibleng magbigay ng magandang laban kay War Chief sina Creation Of Adam, Spirit Of Might at Wild Is The Wind.

Pakakawalan sa race 1 ang nasabing karera na suportado ng Philippine Racing Commission.

Inaasahang markado sa mga liyamadista si War Chief na pag-aari ni Melaine Habla.

Ibubulsa naman ng breeder ng mananalong kabayo ang P4,500 haban P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, siyam na races ang ilalarga ng Metro Manila Turf Club, Incorporated (MMTCI) ngayong Biyernes kaya mahaba-haba ang paglilibang ng mga karerista. (Elech Dawa)