Nanawagan si National Unity Party president at Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte sa mga lokal na pamahalaan na tulungan ang National Commission of Senior Citizens (NCSC) upang makumpleto ng listahan ng mga senior citizen sa bansa.

Ayon kay Villafuerte magiging mahalaga ang listahan sa implementasyon ng Republic Act 11982 na magbibigay ng P10,000 sa bawat Pilipino na aabot sa edad na 80, 85, 90 at 95, at pagbibigay ng P1,000 buwanang pensiyon sa mga mahihirap na senior citizens sa ilalim ng RA 11916.

Hanggang noong Marso 1, 2024, mayroong 4,419,153 nakatala sa listahan ng NCSC, malayo sa 1.2 milyong Pilipino na ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA) ay 60 taong gulang pataas hanggang noong Marso 2020, ayon kay Villafuerte.

“Seldom do Filipinos reach the age of 100, so what better way for the national government and the Congress to show our country’s appreciation for the significant contributions of our grandparents and other seniors to society during their relatively more productive years than to give them a cash windfall not only when they become centenarians but even when they turn 80, 85, 90 and 95 years old,” dagdag pa ng solon. (Billy Begas)