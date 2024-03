Inamin ni Transportation Secretary Jaime Bautista na maraming kinakaharap na problema ang Metro Manila Subway project dahil sa mga hindi pa nareresolbang right of way.

“Merong isang station may tatamaan na building na pag-aari ng Department of Edu­cation… [which is] considered an important cultural property,” paglalahad ni Bautista.

Marami ring homeowner ang kumokontra sa proyekto dahil tatamaan ang kanilang property.

Sa kabila nito, sinabi ni Bautista na 55% ng mga right of way ang kanilang naayos para sa proyekto.

“We are on top of these; we are expecting we should be able to resolve all these right-of-way issues in due time. But still, we’re expecting that we should be able to complete this project by 2029,” ayon sa kalihim.

Sinabi naman ni Transportation Undersecretary for Railways Jeremy Regino na pa­tuloy na makikipagnegosasyon ang gobyerno sa right of way sa mga apektadong property owner.

Kung may magmamatigas aniya, mapipilitan silang maghain ng expropriation sa korte.

Nitong Huwebes, ibinaba na ang tunnel boring machines sa North Avenue Station ng subway sa Quezon City.