Nagpahayag ng mariing pagsuporta si Cong. Eleandro Jesus Madrona sa House Bill No. 9154 na naglalayong pagkalooban ng prangkisa ang Romblon Electric Cooperative, isang triple A rated awarded electric cooperative.

Ang ROMELCO ang namamahala sa distribusyon ng kuryente sa Sibuyan Island, ang kapital ng Romblon. Ang kanilang aplikasyon ng prangkisa ay sasakop sa hindi pa napapagsilbihang mga bayan ng Baton, Corcuera at Concepcion.

“I came here to personally support this House bill because, you know, this franchise, to be frank about it, ROMELCO, as a franchisee, covers only up to now four towns of their franchise area. These three additional island towns are not yet officially covered,” pahayag ni Madrona sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senadora Grace Poe.

Sabi pa ni Mardona, walong oras lang nagkakaroon ng suplay ng kuryente sa nabanggit na tatlong bayan at kung walang diesel fuel, halos madalas ilang oras nakakaranas ng brownout doon. (Dindo Matining)