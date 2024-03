Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 8, 2024 – Biyernes

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 6 War Chief, 4 Creation Of Adam, 5 Spirit Of Might, 7 Wild Is The Wind

R02 – 2 Don’t Stop Believin, 5 Unafraid, 3 Kindra

R03 – 3 Superhawk, 6 Antique Collector, 2 Queensland, 1 Fantastic Silver

R04 – 8 Mabuhay, 4 I Tell You, 6 Money For Biffany, 3 El Mundo

R05 – 4 Oh Rootie, 3 Misha, 7 Jacqueline, 5 Signature Move

R06 – 6 Kahit Sino Kapa, 1 Sir Jason, 4 Lord Luis, 3 Lady Of Peace

R07 – 8 Magnolia Yana, 1 Valued Friendship, 4 Prince Uno, 5 Double Happiness

R08 – 6 Early Bird, 7 Carried Away, 4 Eyevan, 5 Static

R09 – 11 California King, 6 Papa Ohh Mamaw, 10 Dugong Bughaw, 8 Real Equity

Solo Pick: War Chief, Don’t Stop Believin, Magnolia Yana, Early Bird, California King

Longshot: Superhawk