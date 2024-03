Jennica ipalit kay Toni sa ‘PBB’

More! ‘Yan ang sigaw ng mga netizen sa TV Patrol’, para sa idol nilang si Jennica Garcia!

Aba, hindi lang pangmalakasan sa acting si Jennica, na pinagkaguluhan talaga ang role sa ‘Dirty Linen’ pati sa ‘Fractured’, dahil pang-news anchor din ang kanyang husay.

Matatandaang sumalang siyang Star Patroller sa ‘TV Patrol’ kasama ang kanyang ka-tandem na si momshie Melai Cantiveros. Maliban sa kanilang kuwelang chemistry on-cam, napansin ng mga manonood ang talento niya sa pagbabasa ng news items.

Sabi nga nila, pang-professional ang datingan ng aktres at no wonder puwede siyang sumabak soon sa pagiging isang broadcast journalist, mula sa timbre ng kanyang boses hanggang sa pormal na postura sa kamera.

“Maganda ang diction ni Jennica. Calm pero impactful,” puri ng isang netizen.

Dagdag ng isa pang manonood, “Galing ni Jennica! Bagay pala sa kanya maging broadcaster buo ‘yung tone of voice and very clear ng diction.”

Hindi na nga raw sila magugulat kung maging regular siya sa long-running Kapamilya news telecast kaya hinihiritan siyang maging TV Patroller!

Marami rin ang nagsabi na bakit hindi siya isalang soon bilang isa sa host ng ‘Pinoy Big Brother’. Maganda nga raw pamalit si Jennica kay Toni Gonzaga, ha!

“Parang nagho-host sa PBB si Jennica. Ang galing niyang mag-deliver ng lines, at ang ganda ng tono ng boses niya, ha!” sabi pa ng mga netizen.

Oh ‘di ba, hindi lang sa aktingan palaban si Jennica, pati rin sa reporting at hosting! Ano naman kaya sey ni Jennica sa comments na ito mula sa kanyang fans at Kapamilya netizens?

Bongga! (Dondon Sermino)