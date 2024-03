Janella bet maka-collab si Denise Julia

Hindi talaga hadlang ang pagkakaroon ng anak, o hiwalay sa dyowa, kung mahusay kang artista, singer, ha!

Mas nangingibabaw talaga ang talento, kesa ang mga personal na ganap sa buhay mo.

Tulad na lang ni Janella Salvador, na booked and busy nga ngayon, dahil bukod sa movie niya, may concert din siya.

Grabe nga ang reaksyon ng mga fan sa announcement ng Star Music tungkol sa concert niyang ‘Janella Reimagined’ na gaganapin sa New Frontier Theater ngayong April 19 bilang celebration ng 10th anniversary niya sa industriya.

Nasa P1,200 to P6,000 ang ticket prices nito at bongga dahil halos sold out na agad ang platinum tickets na may kasamang meet and greet at poster.

Hirit naman ng fan, “What if album teaser muna bago bili?”

Sagot ni Janella, “What if single drop muna this month?”

Bukod dito, naikuwento rin ng R&B singer na si Denise Julia na nag-reach out sa kanya si Janella para sa isang collab.

“Janella reached out to me and when I saw her name in my DMs, I was so surprised. I’m definitely open to it because I haven’t delved into the industry that much. I think collaborating with an artist from my country and someone who knows the industry so well is a dream come true for me,” chika ni Denise Julia.

Oh, di ba? Grabe ang mga pasabog ni Janella, from movie, concert, new music, and collaborations.

Deserve na deserve talaga niya dahil exceptional performer naman talaga siya.

Abangan! (Dondon Sermino)