Mariing itinanggi ng Palasyo ng Malacanang ang kumakalat na ulat na patay na si dating Unang Ginang Imelda R. Marcos.

Sinabi ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Cheloy Garafil na fake news ang ulat na patay na si Ginang Marcos.

Nitong Miyerkoles nang gabi, agad na dumiretso si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa St. Lukes Hospital sa Taguig City pagdating sa bansa mula sa apat na araw na biyahe sa Australia.

Lumapag sa Villa­mor Airbase pasado alas-11:00 ng Miyerkoles nang gabi ang PR 001 na sinakyan ng pangulo at kanyang delegas­yon at dumiretso ang kanyang convoy sa ospital.

Hindi naman nagtagal ang pangulo at si First Lady Liza Araneta-Marcos sa ospital at dumiretso na sa Malacañang.

Ang dating unang ginang ay nakakaranas ng pneumonia at habang nasa Australia ang pangulo ay tinawagan nito ang doktor ng ina para makibalita sa kondisyon nito.

Ayon sa presidente, maayos naman ang kalagayan ng ina at masigla ito habang naka-confine sa ospital. (Aileen Taliping)