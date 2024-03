Grabe na ang PorDee: Michelle napa-smile nang makita picture ni Miss Thailand

Isa si Michelle Dee sa inabangan sa Eastwood City’s ‘Walk of Fame’ event last Wednesday.

Hindi nagpakabog ang mga fan ng Miss Universe-Philippines 2023 sa mga tagahanga nina Donny Pangilinan at Belle Mariano, ha!

Kagaya ng DonBelle fans, full support at effort kung effort din ang PorDee fans, tawag sa supporters ni Michelle at Miss Universe 2023 First Runner up Anntonia Porsild ng Thailand.

Pagbaba pa lang ni Michelle Dee ng kotse para rumampa sa red carpet ng ay naghihiyawan na at nagpalakpakan ang PorDee fans. Sa sobrang saya nga ng Kapuso beauty queen ay rumampa ito nang bonggang-bongga na parang nasa Miss Universe stage.

Habang naglalakad si Michelle ay panay ang tanong sa kanya ng fans about Anntonia na sinuklian naman niya ng matamis na ngiti. Game na game nga si Michelle sa pakikipagkulitan sa fans.

Nagsigawan din ang fans ng dalawang Miss U queens ng “Sawasdee ka,” ang salitang pagbati sa Thailand, habang super emote at nag-e-enjoy sa pagrampa si Michelle.

Feeling nga ni Michelle, na-recognize raw siya at nabigyan ng star sa iconic ‘Walk of Fame’ ng Eastwood City dahil sa Miss Universe at sa pagmamahal at suporta ng PorDee fans.

Kaya naman hindi ito umuwi agad after ng event, naglaan ito ng time para magpasalamat sa fans. Nakipag-bonding pa ang beauty queen-actress sa mga supporter na lahat halos ay may dala-dalang trending March issue ng Mega Magazine kung saan nasa cover nga ang PorDee.

Walang pagod at magiliw na pinirmahan lahat ni Michelle ang mga magazines, ha!

Biniro pa nga ng fans si Michelle dahil nang binuklat nito ang magazine para sa autograph signing ay agad bumungad sa kanya ang mukha ni Miss Universe-Thailand at kitang-kita kasi ang pagngiti at happiness sa mukha nito nang makita si Anntonia.

Trending din sa X ang pagkain ni Michelle ng balut kasama sina Sanya Lopez, Dingdong Dantes, Richard Yap, at ang iba pang Kapuso artists sa reception ng nasabing event. Bongga!

Congrats Michelle at sa lahat ng 20 celebrities na kabilang sa ‘Walk of Fame’ Class of 2024! (Byx Almacen)