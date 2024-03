Elite 11-Under swak sa finals

GAGANAPIN ang MILCU Gotskills championship sa March 10, Sunday, sa West Greenhills Basketball Gymnasium.

Nanguna ang Elite 11-under squad sa elimination round sa pamamagitan ng sweep na record.

Nagpakita sila ng galing sa pamamagitan ng mahigpit na depensa kada laro at magandang pasahan ng bawat isa.

Ito ang unang liga na kanilang sinalihan, marami pang plano ang Elite na sasalihang ibang liga maging sa ibang bansa gaya ng ginagawa nila noong mga nakaraang taon, naging inspirasyon sa kanila ang mga dating nanggaling sa Elite na ngayon ay naglalaro na sa NCAA at UAAP.

Pinangungunahan ang team nina Stingray Carpio, Kenan Picazo, Jordan Tagle, Jake Mendoza, Clancy Roxas at Julian Baliwag na sinusuportahan nina Floy Lucero, Riley Floreindo, Jappy Ples, James Bueno, Miggy Liao, Ken Ojeda at twins Theon and Thiago Cruz.

Ang mga batang Elite ay ginagabayan ng inyong lingkod at inaalalayan nina Judah Villamor, Yong Catequista at Benjie Diswe.

Makikipagtunggali ang koponan sa JETTS basketball team sa finals.

***

Samantala, nag-umpisa na sa puspusang ensayo ang Keanzel para sa paparating na PBA D-League basketball tournament ngayon buwan.

Pinangungunahan ang team ng beteranong si James Martinez at mga mandirigmang bata na sina Christian Camay, Earl Ceniza, Eriz Romero, Reed Baclig, Richard Ibo, JC Yambao, Kobe Cruz, Nikon Alina, William Advincula, Joshua Villamor, JP Magpayo, Cymond Santos, Cian Golloso, Miguel Casera, Roser Palad at ng bagong recruit na taga-Laguna na si Ryan Villaflor.

Binabati ko ang isa sa itinuturing kong anak ko sa basketball na si Irus Chua ng maligayang kaarawan, nawa’y maging isa kang inspirasyon sa marami dahil sa iyong dedikasyon sa basketball at sa buhay.