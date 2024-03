Dating kapitan, 2 pa binistay sa hapunan

PATAY ang isang dating kapitan ng barangay at dalawa pa nitong kaibigan matapos silang pagbabarilin habang naghahapunan sa Trento, Agusan del Sur noong Miyerkoles nang gabi.

Kinilala ang mga biktima na sina Edmar Llames, dating barangay chairman, Yoyoy Asis at Tani Montes na dating bodyguard ng una.

Base sa inisyal na imbestigasyon, naghahapunan ang mga biktima sa bahay ni Asis sa Purok 2, Barangay Tudela sa nasabing bayan nang bigla silang pasukin ng mga armadong kalalakihan at pagbabarilin bandang alas-siyete nang gabi.

Dead on the spot sina Llames at Asis habang nakalabas pa ng bahay si Montes pero hinabol siya ng mga salarin.

Naabutan ito sa harap ng eskwelahan sa barangay may 300 metro ang layo sa bahay ni Asis at doon tinuluyang utasin ng mga salarin.

Nakaligtas naman ang asawa at anak ni Asis na nakalabas agad ng bahay nang simulang magpaputok ang mga salarin.

Iniimbestigahan na ng pulisya ang motibo at utak sa krimen.

(Ronilo Dagos)