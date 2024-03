Darren first time raw: Donny, Belle ‘di maarte, nag-ukay-ukay

Nakisaya ang cast ng teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ sa Panagbenga Kapamilya Karavan 2024 sa Baguio City kamakailan.

Nagpasaya sa mga Kapamilya viewers sa Baguio City sina Darren Espanto, Kaila Estrada, at ang mga bida ng serye na sina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Sinulit ng cast ang pagbiyahe nila sa Baguio dahil sa carousel post ni Darren sa kanyang Instagram account ay makikita ang paglibot nila sa City of Pines kasama ang pagpunta nila sa ukay-ukay.

Sey ni Darren sa kanyang caption, “12 hours in Baguio + my first ukay-ukay experience!!!”

Kung sa serye ay magkaribal ang characters nina Donny at Darren na sina Bingo at Stephen, pagdating naman sa ukay-ukay ay magkasundo silang dalawa.

Kahit nga used items na ang mga damit sa ukay-ukay ay walang ka-arte-arteng pinagsusukat iyon ni Donny at kinonek pa niya sa kanyang character sa serye na si Bingo na mahilig daw magsuot ng ukay-ukay.

At si Darren ay mukhang enjoy naman sa kanyang first ukay-ukay experience dahil ilang jackets ang kanyang pinagkukuha, ha!

Maliban sa pagpunta sa ukay-ukay ay in-enjoy rin ng apat na Kapamilya stars ang masarap na chocolate drink ng Baguio.

Tuwang-tuwa naman ang mga avid viewers ng serye na makita ang mga paborito nilang stars na nagba-bonding sa labas ng set ng serye.

Tanong naman ng DonBelle fans — ano ang binili nina Donny at Belle sa ukay-ukay para sa isa’t Isa?

Bonggels! (Byx Almacen)