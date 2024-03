Daniel, Kathryn hiwalay na rin ng mga ad campaign?

Tigbak na nga ba si Daniel Padilla bilang endorser ng isang sharwama brand na pareho nilang ini-endorse ng dating girlfriend na si Kathryn Bernardo?

‘Yan ang tanong ng netizens nang pinag-usapan sa social media ang ginawang pagpapalit ng cover photo sa official Facebook page ng nasabing brand kamakailan.

Kapansin-pansin kasi na solo picture na lang ni Kathryn ang ginamit bilang cover photo ng brand sa kanilang social media account. Pinalitan na ang KathNiel photo na matagal-tagal ding naka-post.

“Anyare kay Daniel? Bakit si Kath na lang?”

“Hindi na rin ba ni-renew ang kontrata ni DJ?”

Maraming solid KathNiel fans ang na-alarm tungkol dito.

Hanggang ngayon kasi ay palaisipan din sa fans kung endorser pa rin ba ng isang sikat na fastfood chain ang aktor matapos ngang maglabasan ang latest advertisements nito na nagso-solo na lang si Kathryn.

Kung matatandaan, nagbukas ng sariling franchise ng nasabing fastfood ang mag-inang Karla Estrada at Daniel sa Metro Gaisano Mall, Tacloban noong April 2022 kaya hindi lang endorser nito ang aktor kundi isa sa mga franchisee pa.

Komento naman ng ibang fans, baka raw may sariling version ng ad campaign si DJ, tutal break na sila ni Kathryn kaya baka raw bibigyan daw ng kanya-kanyang advertising campaign ang mag-ex.

Ginagawa rin naman ito sa ilang brands na magkasama nilang ini-endorso. Mukhang inuna lang daw ‘yung kay Kathryn.

Eh hindi rin kasi mamatay-matay ang tsismis ng mga marites na may ilang endorsements daw ang aktor na hindi na nag-renew ng kontrata..

Kaloka!

Anywy, abang-abang na lang tayo at baka gulatin tayo ng mga brand na iyon at maglabas din sila ng sariling advertising campaign for Daniel, ha!

‘Yun na! (Ogie N. Narvaez)