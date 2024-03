Claudine ‘beautiful girl’ tawag kay Gretchen

Nag-birthday noong Miyerkoles (March 6) si Gretchen Barretto at 54 years old na siya.

Isa ang kapatid niyang si Claudine sa nagpa-tribute sa social media para sa ‘retired’ actress.

Tinawag ni Claudine na ‘beautiful girl’ ang kanyang Ate Gretchen.

Country’s beautiful girl nga raw ang kanyang Ate Gretchen.

Hindi man nagkakasama lately sina Claudine, Gretchen ay palagi namang pine-flex ng una ang kanyang sobrang pagmamahal sa kangang ate.

Sobrang grateful nga si Claudine kay Gretchen.

Noong magkasakit nga si Claudine, pinadalhan pa siya ng regalo ni Gretchen.

Sa tuwing nakakatsikahan din namin si Claudine ay palagi niyang ikinukuwento kung gaano ka-sweet, ka-supportive sa kanya si Gretchen.

“She’s so nice… very, very nice,” ang palaging pagpe-flex ni Claudine sa amin tungkol sa kanyang ate.

Sabi pa nga ni Claudine, masarap magkaroon ng ateng katulad ni Gretchen.

So bongga!