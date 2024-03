Binalikan akting ng yumaong aktres: Mga video ni Jaclyn, trending

Muli ngang nag-trending sa TikTok ang mga kinaaliwang video ng yumaong premyadong aktres na si Jaclyn Jose.

Winner sa Gen Z ang kakaibang akting ng multi-awarded actress.

Dahil nga sa biglaang pagpanaw ni Jaclyn ay muling binalikan at pinanood ng mga bagets ang mga sinubaybayang funny videos ng first Pinay aktres na nanalong Best Actress sa Cannes Film Festival.

Trending nga hindi lang sa TikTok kundi pati na rin sa X at iba pang social media apps ang mga nakakatuwang compilation videos ng magaling na aktres as Charito Carbonel in ‘Mundo Mo’y Akin’ at bilang Angelika Santibanez sa ‘MariMar’.

Parehong mayaman na kontrabida ang characterd ni Jaclyn sa dalawang Kapuso serye. Pero kakaibang atake kasi ang binigay nito sa papel na ginampanan niya. Witty at may halong humor ang mga iconic dialogues niya kaya kinaaliwan ng mga kabataan sa TikTok.

“Fave ko pa naman sa tiktok yung mga Doña Charito Carbonel clips nya!!! RIP Miss Jaclyn Jose”

“Grabe ang husay niya mag-deliver ng lines. Sarcastic and very witty! Winner! Sayang end of an era na si Ms Jaclyn.”

Karamihan sa mga senior stars ay hindi na kilala ng mga batang netizens at isa nga sa mga iilang artista natin na hinahangaan ng mga bagets ay si Jaclyn.

Salamat sa TikTok na naging daan para mas makilala ng mga batang henerasyon ang award-winning actress. At least napanood nila ang kinang ng talento ng nag-iisang Jaclyn Jose.

(Ogie N. Rodriguez)