BF todo suporta kay Jasmine

Noong Lunes ginanap ang premiere night sa SM Megamall ng ‘A Glimpse of Forever’ movie nina Jasmine Curtis-Smith, Jerome Ponce, at Diego Loyzaga.

Nang makatsikahan namin sa red carpet si Jasmine, sinabi niyang sobrang thankful siya sa ibang co-stars niya sa afternoon series nila sa GMA-7 na ‘Asawa ng Asawa Ko’ dahil dumating ang mga ito sa premiere night.

Dalawa sina Luis Hontiveros, Liezel Lopez sa mga taga-‘Asawa ng Asawa Ko’ na nagpunta sa event na iyon ni Jasmine.

Sabi nga niya, thankful siya at parang pamilya raw talaga sila sa seryeng iyon na nagsusuportahan sa kani-kanilang mga proyekto.

Namg mainterbyu namin si Jasmine ay hindi pa dumarating ang boyfriend niyang si Jeff Ortega kaya hindi namin ito naitanong sa dalaga.

Pero nang makapasok na sina Jasmine, Jerome, at Diego sa loob ng sinehan ay nakita namin si Jeff kasama ang isang kaibigan na papasok din sa sinehan.

Sabi nga ng ilang nakakita sa binata, sobrang supportive ito sa girlfriend.

“Bibilib ka kay Jeff, hinayaan munang makapasok sa sinehan sina Jasmine at saka nagpakita.

“Hindi siya nang-agaw ng eksena,” tsika ng isang reporter na nakakita rin kay Jeff.

After that nga, sa Instagram post niya ay pinasalamatan din ni Jasmine ang boyfriend.

Number one supporter nga raw niya si Jeff katulad ng ate niyang si Anne Curtis.

How sweet!

Sa isang interbyu nga pala namin kay Jasmine ay tinanong namin siya kung may balak na ba silang magpalasal ni Jeff?

Ang sabi lang ni Jasmine, kung sakaling ready na nga siya ay alam naman niyang nandiriyan lang si Jeff.

Ang tagal na rin ng relasyon nina Jasmine at Jeff at very open naman ang aktres na mahal na mahal niya ang boyfriend.

Siyanga pala, nagbukas na sa mga sinehan ang ‘A Glimpse of Forever’ noong Miyerkoles.

Bongga! (Jun Lalin)