Alex Eala laglag agad sa Slovakia tennisfest

BIGONG makausad ang 2022 US Open junior women’s champion na si Alexandra “Alex” Eala matapos agad mapatalsik sa W75 Trnava sa unang laban sa main draw ng nakasagupa na si Tereza Martincova ng Czechoslovakia, 6-3, 4-6, 6-7(3), Miyerkoles ng gabi (Manila time) sa Slovakia.

Kinapos ang 18-anyos na Globe Ambassador at 19th Hangzhou Asian Games double bronze medalist na si Eala na makumpleto ang krusyal na puntos sa huling dalawang set upang malasap ang pinakauna nitong pagkapatalsik sa unang laban pa lamang kontra sa ranked WTA 150 na si Martincova.

“Tough loss today but leaving Slovakia very pleased with my level this week!” post sa social media ni Eala.

Hindi nasustena ni Eala, na nakamit ang pinakabago nitong WTA ranking na No. 166 bago ang torneo, ang 5-3 abante sa ikatlong set habang siya ang magbibitiw ng service dahil hindi nito nakuha ang huling dalawang puntos.

Si Eala, na pumasok sa round of 32 matapos manalo ng back-to-back qualification matches, ay naubusan ng gas laban sa seventh-seeded na si Martincova upang tapusin ang kampanya sa kanyang ikalawang torneo sa Slovakia.

Napanalunan ng Pinay tennister ang unang set nang madali sa pagpigil sa pagbabalik ng Czech para sa 6-3 iskor.

Gayunman, naiwanan si Eala sa ikalawang set sa 0-3 bago naitabla sa 4-all kung saan nanalo ang 29-anyos nitong karibal sa back-to-back games para masungkit ang set at itulak ang laban sa desisyon.

Nagawa ni Eala sa ikatlong set umakyat sa 5-3 iskor ngunit umahon ang kanyang kalaban at nagawang itali ito sa isang dikdikan na 10th game para sa 5-5 deadlock.

Nanalo si Eala sa sumunod na laro, subalit muli itong itinali ni Martincova sa tiebreak, tungo na sa panalo.

Tumagal ang ikatlong set sa mahigit isang oras habang ang buong laban ay tumagal ng dalawang oras at 36 minuto.

Nauna niyang tinalo sina Nastasja Schunk ng Germany at Ivryna Shymanovich ng Belarus sa qualifying rounds para maabot ang main draw. (Lito Oredo)