Alden, Kathryn movie ‘coming soon’ na

Dumalo si Alden Richards sa ‘Eastwood City Walk of Fame’, bilang suporta sa kanyang mga kaibigan sa GMA-7, sina Michelle Dee, Sanya Lopez, at siyempre, para kay Atty. Felipe Gozon, na mga inductees nga.

Pero siyempre, nandun din siya dahil ang multimedia company niyang Myriad Entertainment ang nag-handle ng event na `yon.

At sa interview sa kanya ng mga TV reporter, tulad ni MJ Marfori, inusisa si Alden kung may aasahan na ba ang mga fan na movie sa kanila ni Kathryn Bernardo.

Ang dami na nga kasing nag-aabang na magsamang muli sa isang pelikula ang KathDen, dahil bitin na bitin pa sila sa unang pelikula ng dalawa, ang ‘Hello Love Goodbye’.

‘Yun nga lang, medyo bitin ang sagot ni Alden sa tanong kung may collab na ba ang Myriad Entertainment (multimedia company) at si Kathryn.

“Coming soon! Let’s go!” pasigaw na sagot niya.

At siyempre, ramdam na ramdam mo ang excitement kay Alden sa sagot niyang `yon. Para sumigaw ng coming soon, let’s go, na todo halakhak pa, aba, bongga `yon.

At siyempre, todo react ang mga faney sa sagot na `yon ni Alden. Super push nga sila na ituloy na ang project, kung ano man `yon na coming soon.

“Well producer naman si Alden, kaya why not? Kaya naman niyang mag-produce talaga ng movie!”

“Can’t wait for Kath x Alden. Coming soon projects.”

“So excited for the part 2!”

“Kilig much. Teleserye sana sa Netflix, at sana pelikula rin.”

“Yown, please soon na. we’ve been waiting for soooo long!”

Super tag nga ang mga faney kay Kathryn sa interview na `yon kay Alden. At oo nga naman, walang imposible, lalo na at bongga naman talaga ang tandem nila, ha! (Dondon Sermino)