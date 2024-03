Kung kabilang kayo sa mga minimum-wage earner sa bansa, matutupad na ang pangarap ninyo na magkaroon ng sariling bahay na abot-kaya at stylish pa.

Kahit maliit ang sahod, may pagkakataon na kayong magkaroon ng sarili mong maliit pero stylish na bahay na swak na swak sa inyong lifestyle at budget.

Matutupad ‘yan sa pamamagitan ng CUBO Modular, isang kumpanya na nag-aalok ng mga modular na mga bahay na hindi lang maganda, kundi abot-kaya at eco-friendly pa.

Inspirasyon ng mga ito ang bahay kubo o traditional bamboo hut na matatagpuan sa bansa.

Mas mapapadali ang katuparan ng pangarap n’yong ito dahil sa partnership ng CUBO sa Pag-IBIG at ilang major bank sa bansa tulad ng BPO, BDO, Chinabank at Unionbank.

Nais ng CUBO na gawing abot-kaya ang kanilang award-winning, stylish prefabricated house na gawa sa engineered bamboo, na mas matatag kumpara sa kongkreto at hindi basta nagigiba ng malalakas na bagyo o lindol.

Para sa mga miyembro ng Pag-IBIG, may home construction loan na maaaring bayaran sa loob ng 30 taon para sa custom-made at fully furnished na bahay mula sa CUBO.

Ang maganda pa, maaari na ring ma-avail ang pinakabagong modelo ng CUBO sa pamamagitan pa rin ng Pag-IBIG.

“CUBO also has partner developers in Cavite for a house and lot option,” ani Zahra Zanjani, co-founder at chief operations officer ng CUBO.

Kaya kung gusto mo ng mas malaking bahay, pwede rin! Isa sa mga pinakamurang modelo ng CUBO ay ang Bulacan model na nagkakahalaga lang ng P1 milyon kung saan may floor area ito na 20.5 square meters

Sabi ni Zanjani, kayang-kaya ito kahit ng mga kumikita ng P15,562 minimum monthly salary.