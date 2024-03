2 senior high student, 1 pa nabitag sa buy bust

NASA kustodiya na ng City Social Welfare and Development (CSWD) ang dalawang senior high school student habang himas-rehas ang kasama nila matapos silang madakip sa isang buy bust operation sa Gen Trias City, Cavite kahapon nang madaling araw.

Tinukoy ang mga batang tulak umano ng ilegal na droga na sina alyas ‘Artek’, 16 anyos at alyas ‘Waldi’, 14 anyos na kapwa residente sa Barangay San Francisco, Gen. Trias City, Cavite.

Sa ulat, bandang alas 2:40 nang madaling-araw nang makipag-transaksiyon ang mga suspek sa poseur buyer na miyembro ng Drug Enforcement Unit (DEU) ng Gen. Trias CPS sa Barangay San Francisco.

Pagkatapos ibigay ang bayad para sa iniskor na pinatuyong dahon ng marijuana, pinaligiran na ang mga suspek at dinakip.

Dahil sa menor de edad, kinustodiya ng CSWD ang dalawang estudyante habang diretso sa kulungan ng Gen. Trias City CPS ang suspek na si ‘Boy.”

Narekober sa kanila ang apat na sachet ng hinihinalang pinatuyong dahon ng marijuana na tumitimbang ng 2.80 gramo at may market value na P338.00.

(Gene Adsuara)