KINUMPIRMA ng Department of Migrant Workers (DMW) na dalawang marinong Pinoy ang nasawi habang dalawa pa ang sugatan matapos atakihin ng rebeldeng Houthi group ang kanilang barko sa Red Sea at Gulf of Aden sa bahagi ng Yemen noong Miyerkoles.

Sa isang pahayag, sinabi ng DMW na ikinalulungkot nila ang pagkasawi ng dalawang Pinoy at malubhang pagkakasugat ng dalawa pa na kabilang sa 15 Filipino na crew ng MV True Confidence, isang Barbados-flagged, Liberian-owned bulk carrier.

Gayunman, tumanggi ang kagawaran na isapubliko ang kanilang mga pangalan.

“We in the Department of Migrant Workers sincerely extend our deepest condolences to the family and kin of our slain, heroic seafarers. For reasons of privacy, we are withholding their names and identities,” pahayag ng DMW.

Samantala, ipinagdarasal naman ng DMW ang paggaling ng dalawa pang marinong Pinoy na malubhang nasugatan sa pag-atake ng rebeldeng grupo.

Inatasan na rin anila sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportahan at tulungan ang pamilya ng mga marino.

Ayon sa DMW, nakikipag-ugnayan na sila sa agency at may-ari ng barko para tiyakin ang maayos na kalagayan ng iba pang Pinoy crew gayundin ang kanilang repatriation o pagbabalik sa bansa.

Samantala, agad namang inako ng grupo sa X platform na sila ang umatake sa barko at ipinagmalaki pa nito na ‘accurate’ ang kanilang missile strike na nagdulot ng sunog sa nasabing vessel.

Sa ulat, mula sa China ay patungong Jeddah at Aqaba ang barkong may mga kargang bakal at truck nang atakihin ito ng rebeldeng grupo.

Bukod sa dalawang guwardiyang Sri Lankan at isang Nepalese, lulan ng barko ang 20 crew na kinabibilangan ng 15 Pinoy, apat na Vietnamese at isang Indian.

Inabandona ng crew ang barko nang umapoy at masunog ito dahil sa pag-atake ng grupo.

Ilang barkong pandigma ang rumesponde at nagdala sa mga biktima sa isang ligtas na pantalan.

(Betchai Julian)