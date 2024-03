Walang magaganap na revamp sa mga committee chairmanship sa Senado, ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri.

“There’s no revamp for any committees,” diin ni Zubiri.

Nauna rito ay napaulat na tatanggalin si Senador Jinggoy Estrada bilang chairman ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation matapos mapaulat na ito ang pasimuno ng tangkang kudeta kay Zubiri.

Kabilang na si Estrada sa lumagda sa statement of support kay Zubiri. Humabol din sa pagpirma si Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Robin Padilla kaya 17 senador na ang nakapirma.

Nilinaw naman ni Zubiri na hindi siya ang nagpaikot ng statement of support na nagpapahayag ng suporta sa kanyang liderato bilang pinuno ng Senado.

“Maraming haka-haka tsismis na papalitan ako ikukudeta daw ako… I think my colleagues particularly core group, they all met one day nagpaikot sila ng manifesto of support and nagpapasalamat ako sa kanila para matigil na isyu ng kudeta so that we can focus the issue at hand,” sabi ng Senate president.

Ang mga nauna nang lumagda ay sina Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Majority Leader Joel Villanueva, Sens. Sonny Angara, JV Ejercito, Sherwin Gatcha¬lian, Grace Poe, Nancy Binay, Raffy Tulfo at Mark Villar.

Kasama rin sina Sens. Ronald “Bato” dela Rosa, Christopher “Bong” Go at Francis Tolentino habang ang hindi lumagda ay sina Sens. Cynthia Villar, Imee Marcos, Pia at Alan Cayetano at Francis “Chiz” Escudero. (Dindo Mati-ning)