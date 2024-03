Wesley So palaban sa American Cup

ILANG tulog na lang at tutulak na ulit ng piyesa si Super Grandmaster Wesley So, nakatakda itong lumahok sa American Cup na lalaruin sa Saint Louis, USA na susulong sa Marso 12 hanggang 21.

Puspusan na ang training ni 29-year-old So, tiyak na mapapalaban siya sa pito pang tigasing woodpushers na kasali sa prestihiyosong tournament na may nakalaan na total prize pool na $400,000 kaya paniguradong puspusan na ang kanilang paghahanda.

Posibleng magbigay ng magandang laban kay Cavite-born So si World No. 2 GM Fabiano Caruana na hindi nakalaro nakaraang taon, bukod kina So at Caruana, ang ibang kasali sa Open lineup ay sina GMs Leinier Dominguez, Levon Aronian, Sam Sevian, Ray Robson, Sam Shankland at Grigoriy Oparin.

“We’re proud to showcase some of the top American chess talent once again in this year’s American Cup,” saad ni Tony Rich, Technical Director ng Saint Louis Chess Club.

(Elech Dawa)